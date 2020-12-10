شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الجديدة تعجل برحيل لاعب الأهلى قبل الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من لجنة التعاقدات سرعة تسويق جيرالدو قبل فترة الانتقالات الشتوية حتى يتسنى إضافة سيرينو لاعب صن دوانز بعد توصل النادى لاتفاق مع النادى الجنوب إفريقي بخصوص إتمام الصفقة وانتقالة للقلعة الحمراء خلال الإنتقالات المقبلة.

وينتظر أن تجتمع اللجنة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة للضغط عليه من أجل الموافقة على الرحيل بشكل ودى خاصة أن ظروف القائمة ستكون حائل أمام استمراره، وينتظر أن تنهى اللجنة كافة شروط التعاقد خلال الفترة المقبلة.

كان محمود الخطيب، رئيس النادي، قد أجرى اتصالًا بنظيره في صن دوانز لإنهاء صفقة سيرينو، وتم الاتفاق مبدئيًا على كافة الأمور ويتبقى فقط التوقيع.