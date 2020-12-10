شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لـ «روقا» في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمد أشرف «روقا» لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة اليوم على هامش المران بملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وقام اللاعب بالركض حول الملعب في إطار تنفيذه لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابته في الركبة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق وطلائع الجيش ببطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.