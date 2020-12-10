شكرا لقرائتكم خبر عن أوناجم يتنظم فى تدريبات الزمالك بعد التعافى من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم المغربي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الخميس، في التدريبات الجماعية للفريق على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وعاد اللاعب لخوض تدريبات الكرة بعدما أدى خلال اليومين الماضيين برنامج تأهيلي في صالة الجيمانزيوم بالنادي.

وأدى أوناجم فقرة تأهيلية في الجيم قبل أن يتواجد في أرض الملعب خلال تدريبات اليوم، وخاض تدريبات بالكرة وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل، بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.