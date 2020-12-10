شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يرشح 4 لاعبين للمنافسة على «الأفضل» فى دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، أسماء الرباعي المرشح لجائزة لاعب الجولة الختامية لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، واختتمت مباريات المجموعات، وحددت الفرق المتأهلة للدور ثمن النهائي.

واللاعبون الأربعة هم: البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، الذي سجل 3 أهداف في فوز فريقه على باشاك شهير 5-1، والمغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية، الذي سجل هدفين في فوز فريقه على رين 3-1، والفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، صاحب هدفي الميرنجي في الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ 2-0، والأوكراني أناتولي فولوديميريوفيتش تروبين، حارس مرمى شاختار، الذي حرم إنتر من الفوز بتصديات رائعة خلال التعادل بين الفريقين 0-0.