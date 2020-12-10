شكرا لقرائتكم خبر عن «beIN SPORTS»: السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث الأفريقي لكرة القدم «كاف» والاتحاد القطري تحديد موعد نهائي للمباراة التي ستجمع الأهلي مع نهضة بركان المغربي، على بطولة السوبر الأفريقي، ومن المرجح أن تلعب المباراة قبل أسبوع من انطلاق كأس العالم للأندية في الدوحة المقرر له أول فبراير المقبل.

ووفقًا لموقع قنوات «beIN SPORTS»، جاء قرار نقل المباراة إلى قطر بناء على طلب الشركة الراعية لمسابقات الكاف والتي أوضحت للجنة التنفيذية أن لديها التزامات تعاقدية بشأن إقامة المباراة في الدوحة.

وتوّج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه في النهائي على حساب الزمالك على استاد القاهرة الدولي بهدفين مقابل هدف وحيد.

في المقابل، تمكن فريق نهضة بركان المغربي من تحقيق لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد أن فاز في النهائي على بيراميدز بهدف دون رد.