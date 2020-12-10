شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يرفض المران في السويس استعدادًا لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، فكرة المران الجمعة، على أحد الملاعب الفرعية بالسويس، استعدادًا لمواجهة المقاولون.

ويلتقي الزمالك مع المقاولون، السبت، ضمن مباريات الجولة الأولى لمباريات الدوري.

واستقر «باتشيكو» على أن يؤدي الفريق مرانه الرئيسي، ظهر االجمعة، بملعب عبداللطيف أبورجيلة، بميت عقبة، ويعلن بعدها البرتغالي، جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، أسماء اللاعبين الذين سيخوضون مواجهة المقاولون، في الدوري، ليتوجهوا بعدها إلى السويس للمبيت بها، استعدادًا للمواجهة.