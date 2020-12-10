شكرا لقرائتكم فوز الحدود وأبو قير للأسمدة فى الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة للقسم الثانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى غزارة تهديفية فى جميع الملاعب حيث حقق أبو قير للأسمدة فوزا عريضا خارج ملعبه على دمنهور بأربعة أهداف مقابل هدف ليستمر فى المركز الثانى للمجموعة برصيد 7 أهداف بفارق الأهداف عن حرس الحدود الذى نجح فى تحقيق فوزا كبيرا على الحمام بثلاثية نظيفة .

كما حقق بلدية المحلة فوزا ثمينا على فاركو بهدف مقابل للاشئ ليرتفع رصيده أيضا إلى 7 نقاط ، فى الوقت الذى تعادل فيه المنصورة مع الرجاء المطروحى سلبيا ، بينما خطف بنى عبيد نقطة ثمينة من الأوليمبى بتعادله بهدف لمثله ، كما حقق سبورتنج الصاعد حديثا للدرجة الثالثة كبرى مفاجأت الجولة بالفوز خارج ملعبه على دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، كما تعادل كفر الشيخ مع بيلا سلبيا ، بينما ألغيت مباراة الجزيرة ومالية كفر الزيات بسبب عدم وجود سيارة إسعاف .

من ناحية اخرى أسفرت مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالقسم الثانى عن تحقيق فوز وحيد في الثماني مباريات حيث نجح فريق زد بقيادة أسامة نبيه في تحقيق فوزه الأول على النجوم بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 5 نقاط بينما استمر النجوم في مؤخرة جدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع السويس في الجولة الماضية .

وجاءت باقى نتائج المجموعة تعادل بتروجت على ملعبه مع الترسانة سلبيا ليرتفع رصيد الفريقين إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة ، وعلى ملعبه بمصر الجديدة فقد النصر نقطتين ثمينتين أمام الزرقا بعدما تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلا أن أبناء سمير موسى استطاعوا العودة بإحراز هدفين متتاليين في الشوط الثانى ليخطفوا تعادل مثير .

كما استطاع جمهورية شبين تحقيق أول نقطة له في الموسم بالتعادل على ملعبه أمام القناة ، كما استمر الداخلية في سلسلة نتائجه السلبية بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام بورتو السويس الصاعد حديثا للدرجة الثانية ، بينما تعادل منتخب السويس مع كوكاكولا سلبيا ، في الوقت الذى خطف فيه طنطا نقطة التعادل أمام سرس الليان بهدفين لمثليهما .