شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي ونيمار يريدان البقاء مع سان جيرمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت إدارة فريق باريس سان جيرمان القطري، أن النجمين كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار، يريدان البقاء في صفوف النادي الفرنسي، موضحة أنها بدأت المفاوضات معهما بهذا الشأن.

وحول ما يتعلق بإمكانية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية، لا سيما بعد أن طالب به نيمار شخصياً، أوضح النادي: «نحن نحترم الأندية الأخرى، كما نحتاج إلى أن يتم احترامنا من ناحيتها في المقابل»، لافتة إلى أن «ميسي لاعب برشلونة في الوقت الحالي، نحن نحترم برشلونة وبالتالي لا نريد الحديث عن هذا الأمر».

وأوصح نيمار لراديو مونتي كارلو : «أنا سعيد جداً هنا في باريس، سعيد جداً في النادي ومع زملائي، ولا يخطر ببالي الذهاب من هنا».

وتابع: «بطبيعة الحال، الأمور بحاجة إلى محادثات، لدينا علاقة جيدة مع النادي حالياً، أنا سعيد جداً وسنرى ماذا سيحصل في المستقبل».

وكان نيمار انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان صيف 2017 مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، قبل أن يلتحق به مبابي قادماً من موناكو، مقابل 180 مليون يورو في العام ذاته، ولعب معاراً من موناكو في موسمه الأول، قبل أن ينضم رسمياً إلى النادي.