بعد نقل السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان إلى قطر.. ميدو يوضح من يتحكم في «الكاف»!

حالة من الاستياء والغضب انتابت الكرة المصرية، بعد أن قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة مواجهة كأس السوبر الإفريقي للموسم الحالي في العاصمة القطرية الدوحة.

بدوره، أبدى أحمد حسام ميدو مدرب ولاعب الزمالك السابق، اندهاشه من قرار نقل إقامة مباراة الأهلي ونهضة بركان، في السوبر الأفريقي، من مصر إلى قطر، وهو اللقاء المرتقب إقامته بين الفريقين، الأحمر بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، والطرف المغربي بصفته بطل الكونفدرالية الأفريقية، وذلك وفقاً لما جاء في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، المقام حالياً داخل مقر الاتحاد والذي شهد مناقشة العديد من الملفات.

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «المغاربة بيتحكموا في الاتحاد الأفريقي، بيلعبوا ماتشات وقت ما هما عايزين في المكان اللي هما عايزينه!! أحد اصدقائي المغاربة أقسم لي الأسبوع الماضي أن السوبر الأفريقي هيتلعب في الدوحة!!». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وقرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة مواجهة كأس السوبر الإفريقي للموسم الحالي في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقًا للاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي فقد تقرر إقامة السوبر الإفريقي الذي يجمع بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي في قطر. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي موعد مباراة السوبر الإفريقي للموسم الحالي بين الأهلي ونهضة البركان المغربي في وقت لاحق.

ويشارك الأهلي في مواجهة السوبر الإفريقي بصفتح حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره الزمالك، بينما يشارك نهضة بركان بعد فوزه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب بيراميدز.

وأكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لموقع "الوطن": أن المباراة تم نقلها من مصر والتراجع عن القرار السابق، بسبب تمسك الشركة الراعية لكاف بإقامة المباراة في قطر بسبب العقد المبرم بين الطرفين سابقا".