مصدر: تأكد غياب مروان عن مباراة الأهلي والمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال مصدر في النادي الأهلي، إن مهاجم الفريق مروان محسن لن يكون قادرًا على اللحاق بمباراة فريقه الافتتاحية بالموسم الجديد من دوري we المصري أمام مصر للمقاصة.

ويحل فريق المقاصة ضيفًا على الأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى من عمر دوري WE المصري في حملة فريق القلعة الحمراء في الدفاع عن لقبه.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الخميس، أن مروان محسن لن يلحق بهذه المباراة خاصة في ظل معاناة من إصابة على مستوى الركبة وهو ما جعل المدرب بيتسو موسيماني يفضل منحه راحة.

فيما تحوم الشكوك حول مشاركة النيجيري جونيور أجايي في ذات المباراة خاصة وأنه مازال يُعاني من ألم على مستوى الكاحل ويرفض الجهاز الفني المغامرة باللاعب.