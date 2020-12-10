تصنيف فيفا.. مصر تُنهي عام كورونا في المركز الـ49 عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات العالمية، والذي شهد حفاظ المنتخب المصري على مركزه عالميًا، كما حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف.

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للاتحاد الدولي، فإن المنتخب المصري حافظ على تقدمه الأخير في التصنيف العالمي ليأتي في المرتبة الـ49 على المستوى العالمي، والسادسة أفريقيًا.

وحل المنتخب المصري في الترتيب الأفريقي سادسًا خلف كل من منتخب السنغال (20 عالميًا) - تونس (26 عالميًا) - الجزائر (31 عالميًا) - المغرب (35 عالميًا) - نيجيريا (35 عالميًا).

من ناحية أخرى، حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف، تلاه فرنسا، البرازيل، إنجلترا، البرتغال وإسبانيا.