مصدر في الكاف: الأهلي يواجه نهضة بركان في الدوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف إن مباراة السوبر الأفريقي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره المغربي، نهضة بركان حيث فاز الأول بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك فيما فاز نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلن في وقتٍ سابق أن البطولة ستقام في القاهرة في نسختها الجارية بعد اتفاق بين كاف وبين الاتحاد القطري وهو ما عقبه رفض من جانب الفريق المغربي.

وقال مصدر في المكتب التنفيذي في كاف والذي يعقد اجتماعًا في الوقت الحالي من خلال تصريحات لمصراوي إنه تم الاستقرار على أن يكون السوبر الأفريقي في دولة قطر للنسخة الجارية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد وقع على عقد مع الاتحاد القطري على أن يُقام السوبر في العاصمة الدوحة لمدة 3 سنوات تم لعب عامين فقط منهما.

وفاز الرجاء المغربي على الترجي في النسخة الأولى والتي جرت عام 2018 فيما فاز الزمالك على الترجي في النسخة الثانية 2019.