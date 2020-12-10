مصر للمقاصة: هدفنا المربع الذهبي.. و"كل شيء وارد" أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، إن هدف الفريق الفيومي بقيادة إيهاب جلال هو المنافسة على المربع الذهبي بالموسم الجديد، مضيفًا أن "كل شيء وارد" أمام الأهلي.

ويستعد مصر للمقاصة لخوض أولى جولات الموسم الجديد أمام الأهلي يوم الأحد المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

وخلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بي أون تايم"، قال سليم: "هناك (كيميا) بيننا وبين إيهاب جلال، كان قد اتخذ قرارًا بالرحيل لكنه عاد إلى النادي وتولى القيادة الفنية للفريق مرة أخرى".

وأضاف: "ما حققه جلال مع النادي كان الأفضل بمسيرة مصر للمقاصة، وصلنا معه لأفضل أداء ونتائج، وكنّا رقم 2 بعد الأهلي".

وتابع: "شرف لنا أن يخرج من صفوف الفريق لاعبون كبار ونجوم مثل حسين الشحات (لاعب الأهلي الحالي) الذي سبق وأكد في تصريحات تليفزيونية أن إيهاب جلال كان له الفضل في تألقه".

وواصل: "هدفنا هذا الموسم هو المنافسة على المربع الذهبي، وأتمنى تحقيق الفوز أمام الأهلي (كل شيء وارد)".

جدير بالذكر أن الموسم الجديد لدوري we المصري سينطلق في تمام الثانية والنصف غدًا الجمعة بين إنبي وأسوان بـ"ستاد بتروسبورت".