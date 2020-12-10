فاروق جعفر يساند لاعبي الزمالك في مران اليوم

حضر فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك الى تدريبات اليوم من أجل مساندة الفريق والجهاز الفني واللاعبين كما عقد جلسة سريعة مع عبد الحليم علي مدير الكرة من أجل الاطمئنان على أحوال

الفريق .

كما تواجد حسين ياسر المحمدي لاعب الزمالك السابق في تدريبات الفريق من أجل مصافحة الجهاز الفني الذي كان يرتبط بعلاقات وطيدة بهم أثناء احترافه

في الدوري البرتغالي؛ وصافح لاعبي الفريق.

وخاض محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة اليوم على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.