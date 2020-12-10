تدريبات منفردة ليوسف أوباما في تدريبات الزمالك

يخوض يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة بالكرة في إطار خضوعه لبرنامج تأهيلي بعد العودة للتدريبات أمس عقب التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون

العرب يوم السبت المقبل بالجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وعلى جانب أخر، استمر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في

عقد جلسة مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم كعادته من أجل الاستمرار في توجيه رسائل الدعم للاعبين.

وقال لهم باتشيكو في رسالة قصيرة اليوم : " أمامنا مباراة مهمة بعد يومين ، علينا أن نبدأ انطلاق الدوري بتحقيق الانتصار وطي صفحة الماضي تماما".