شكرا لقرائتكم خبر عن عبر خطة الإغاثة من كورونا.. «إنفانتينو» يكشف قيمة مساعدات «فيفا» للاتحادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إن التغييرات التي حدثت منذ توليه المسؤولية خلفاً لسيب بلاتر سمحت للفيفا بتقديم مساعدة كبيرة للاتحادات الأعضاء المتضررة منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وقال إنفانتينو، في كلمته أمام اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي عن بُعد، إن توفير 1.5 مليار دولار للأعضاء عبر خطة الإغاثة من جائحة كوفيد-19 كان غير «مسبوق» ولم يكن من الممكن اتخاذ مثل هذه التدابير من قبل.

وأضاف إنفانتينو ،الذي تولى المسؤولية خلفاً لبلاتر في 2016: «بالنسبة لي وكافة أعضاء مجلس الفيفا، كان واضحاً على الفور أننا يمكننا المساعدة لأن الوضع المالي للفيفا قوي وصلب للغاية».

وتابع: «أصيب الفيفا بالجائحة قبل خمس أعوام والآن لدينا أجسام مضادة تتمتع بالمناعة اللازمة. نحن أقوياء ومتماسكون وتمكنا من المساعدة وكان من الواضح للغاية أنه يمكننا المساعدة ويجب أن نفعل ذلك».

وأكمل: «هذا ما فعلناه مع صندوق إغاثة كوفيد-19. ليس على صعيد على المستويات الاحترافية، لكن أيضاً من أجل الكرة النسائية وللناشئين والحفاظ على استمرار اللعبة في جميع أنحاء العالم لأن هذه مهتمتنا ومسؤوليتنا».

وجاءت كلمة إنفانتينو أمام الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي قبل فترة تكتسب فيها القارة أهمية متزايدة، حيث تستضيف النسختين المقبلتين من كأس العالم للأندية بما في ذلك البطولة الموسعة بمشاركة 24 فريقاً التي ستقام في الصين.