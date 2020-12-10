شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها برشلونة.. 7 فرق يمكن لليفربول مواجهتها فى دور 16 من دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت، أمس الأربعاء، جميع مواجهات دوري المجموعات وتحددت جميع الفرق الصاعدة لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفرق التي تصدرت كل مجموعة والفرق التي حلت في المركز الثاني، أما الفرق التي احتلت المركز الثالث فستلعب في الدوري الأوروبي .

وقد احتل ليفربول صدارة مجموعته بـ 13 نقطة بعد تعادله، أمس، مع ميتييلاند، لذا وفقا لصدارته للمجموعة ووفقًا لقاعدتين، الأولي هي أنه لا يمكن لفريقان من نفس البلد أن يلتقيا، أما الثانية فلا يمكن لفريقين في نفس المجموعة أن يلعبا ضد بعضهما مرة أخرى في دور الـ 16، لذا فالفرق المحتملة التي قد يواجهها فريق ليفربول هي :

1- لاتسيو

2- أتليتكو مدريد

3- برشلونة

4- بروسيا مونشنجلادباخ

5- إشبيلية

6- لايبزيج

7- بورتو

هذا وستجري القرعة في مقر الاتحاد الاوروبي في سويسرا يوم الاثنين القادم لتحديد المواجهات القادمة.