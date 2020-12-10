شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي في الطريق لتدريب المنتخب الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي- علي نجم أصبح المدرب الوطني مهدي علي، أقوى المرشحين لتدريب منتخب الإمارات لكرة القدم للمرحلة المقبلة، وذلك بعد أن شهدت الساعات الأخيرة الماضية حركة ناشطة على مستوى الاتصالات لحسم هوية المدرب الجديد لـ«لأبيض» الذي سيخلف الكولومبي بينتو، لاسيما بعد أن اعتذر فجأة المدرب الكرواتي زوران ماميتش أول أمس، عن عدم قبول المهمة لأسباب خاصة به قضائياً، وكان الاتفاق معه شمل كل التفاصيل سواء مدة العقد أو القيمة المالية.

وكان اسم المدرب الوطني مهدي علي ضمن قائمة الخيارات الأولية قبل أن ترتفع الحظوظ تدريجياً ليصبح حالياً المرشح الأول، ويتوقع أن يعلن مجلس الإدارة في اجتماعه المرتقب برئاسة الشيخ راشد بن حميد عصر اليوم، قرار توليه المهمة رسميا.

ويمتلك مهدي علي سيرة ذاتية حافلة بالنجاحات مع المنتخبات الوطنية كان أبرزها لقب كأس آسيا للشباب، وتأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد لندن، وبرونزية كأس أمم آسيا في أستراليا.

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