رسميًا.. نقل السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان إلى قطر

قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إقامة مواجهة كأس السوبر الإفريقي للموسم الحالي في العاصمة القطرية الدوحة.

ووفقًا للاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي فقد تقرر إقامة السوبر الإفريقي الذي يجمع بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي في قطر. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإفريقي موعد مباراة السوبر الإفريقي للموسم الحالي بين الأهلي ونهضة البركان المغربي في وقت لاحق.

ويشارك الأهلي في مواجهة السوبر الإفريقي بصفتح حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره الزمالك، بينما يشارك نهضة بركان بعد فوزه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب بيراميدز.

وأكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لموقع "الوطن": أن المباراة تم نقلها من مصر والتراجع عن القرار السابق، بسبب تمسك الشركة الراعية لكاف بإقامة المباراة في قطر بسبب العقد المبرم بين الطرفين سابقا".