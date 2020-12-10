السوبر الأفريقي في قطر.. ميدو: المغاربة يحكمون الكاف

هاجم الإعلامي أحمد حسام ميدو لاعب ومدرب الزمالك السابق، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب مكان إقامة مباراة السوبر الأفريقي، بعد الحديث عن خوضها في قطر.

إقرأ أيضًا.. الكاف يستقر على نقل السوبر الأفريقي إلى قطر

وقال ميدو في تصريحات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "المغاربة بيتحكموا في الاتحاد الأفريقي بيلعبوا ماتشات وقت ما هما عايزين في المكان اللي هما عايزينه، أحد أصدقائي المغاربة أقسم لي الأسبوع الماضي إن السوبر الأفريقي هيتلعب في الدوحة!!".

وينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية قرارات كاف بشأن موعد وملعب مباراة

كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي والتي تشهد أزمة بعد اعتراض الأخير على إقامته في مصر.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن في وقت سابق إقامة مباراة السوبر في مصر بعد أن كان مقررًا لها في قطر، قبل أن يتمسك الفريق المغربي بالقرار الأول ويرفض خوض المباراة على ملعب الأهلي لتتأجل المواجهة من العاشر من ديسمبر حتى الثامن عشر من الشهر ذاته، كما منتظر تأجيلها لموعد أخر بعد أن

كاف يستقر على إقامة السوبر الأفريقي في قطر

ترددت أنباء عن نية كاف في نقل المباراة من مصر.

واستقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على نقل السوبر الأفريقي إلى قطر.

كان الكاف قرر سحب البطولة من قطر وإقامتها في مصر إلا أن المكتب التنفيذي خلال مناقشاته حاليا استقر على إقامة البطولة في قطر، وتجمع المباراة بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ونهضة بركان بطل الكونفيدالية، ومن المنتظر أن تقام خلال الشهر الحالي.

كان نهضة بركان اعترض على إقامة المباراة في مصر بدلا من قطر وتمسك بخوض اللقاء في ملعب محايد. واكدت الشركة الراعية للكاف صعوبة إقامة المباراة في مصر لوجود عقد بين الكاف وبين الاتحاد القطري يخص إقامة السوبر هناك.‏