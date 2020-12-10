معتز البطاوي يشيد بقدرات صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، أنه يأمل في تقديم مستوى قوي خلال مواجهات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أنه يثق في قدرات صالح جمعة، بعدما وعد إدارة النادي والجهاز الفني ببذل قصارى جهده والعودة لمستواه المعهود.

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وقال البطاوي: "قمنا بإبرام عدة صفقات جيدة، كانت بطلب من

هيثم شعبان المدير الفني، نأمل في تقديم مستوى جيد خلال مباريات الدوري، بعدما قامت الإدارة بدورها كاملًا في دعم الفريق".

وأضاف: "مباراة غدا في الدوري أمام الانتاج الحربي ستكون تاريخية بالنسبة لنا في الظهور الأول بالدوري الممتاز، وأتمنى تحقيق الفوز فيها، طموحنا كبير وليس له حدود، لكن نسير بخطوات معينة، ولا

نريد استباق الأحداث، ونتمنى من اللاعبين القيام بدورهم في تحقيق ما نتمناه".

وواصل: "قمنا باختيار ستاد السويس الجديد من الموسم الماضي ومستمر لمواسم آخرى، وهو ملعبنا الرسمي في الدوري المصري الممتاز الحالي".

وحول إمكانية ضم صفقات جديدة في يناير، قال: "قمنا بإنهاء كافة تعاقداتنا، وكلنا ثقة في اللاعبين الجدد والقدامي".

وأضاف: "واثقين في قدرات صالح جمعة، وهو إضافة كبيرة بالنسبة لنادي سيراميكا كليوباترا، واللاعب وعدنا بالعودة لمستواه المعهود تحت قيادة هيثم شعبان، وأتمنى تقديمه لمستوى جيد مع الفريق، وأن يعود لمنتخب مصر".