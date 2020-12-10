أحمد مصطفى يبدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي مع الإسماعيلي

يبدأ أحمد مصطفى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى مساء اليوم الخميس تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة تمزق فى العضلة الخلفية .

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وكان أحمد مصطفى تعرض للإصابة فى أحد التدريبات وسوف تبعد الإصابة اللاعب عن المشاركة مع الإسماعيلي أمام المصرى البورسعيدى فى الجولة الاولى ببطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر

لها عصر يوم الاحد المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

وكان الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أكد إن أحمد مصطفى جناح وصانع ألعاب الفريق سوف يغيب عن مواجهة المصرى البورسعيدى فى أول جولات مسابقة الدورى المحلى، وأضاف طبيب الفريق :”الوافد الجديد يعانى من تمزق

فى العضلة الخلفية ويحتاج لأسبوع على أقل تقدير قبل الانتظام بالتدريبات الجماعية”.

وتابع: "إبراهيم أبو اليزيد لن يلحق المباراة أيضًا فى ظل عدم اكتمال شفائه ولايزال يخوض برنامج تأهيلى مكثف".

الإسماعيلي يواصل التأهل..

وعلى الجانب الأخر، يواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليومية ، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة المصرى البورسعيدى الأحد المقبل باستاد برج العرب ، ضمن منافسات الجولة الأولى بمسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة.

ويشتمل مران الإسماعيلي على مجموعة من الحصص البدنية الشاقة والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.