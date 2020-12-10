موعد مباريات مجموعة بحري في دوري القسم الثاني اليوم

تقام اليوم الخميس ثمان مباريات قوية في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني في ثالث جوالات المسابفة. ومن المقرر أن تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصر عصرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة ونصف بتوقيت المملكة العربية وجاءت مباريات مجموعة بحري اليوم كالآتي.. بتوقيت المملكة العربية السعودية الرجاء/ المنصورة بلدية المحلة/ فاركو الجزيرة المطروحي/ مالية كفر الزيات ألعاب دمنهور/ أبوقير للأسمدة دكرنس/ سبورتنج كفر الشيخ/ بيلا الأوليمبي/ كفر الشيخ حرس الحدود/ الحمام وجاء ترتيب مجموعة بحري بدوري القسم الثاني كالآتي.. بلدية المحلة 4 نقاط حرس الحدود 4 نقاط الأولمبي 4 نقاط أبو قير للأسمدة 4 نقاط المنصور 4 نقاط فاركو نقطتين سبورتنج نقطتين مالية كفر الزيات نقطتين دكرنس نقطتين ألعاب دمنهور نقطتين الحمام نقطة كفر الشيخ نقطة بني عبيد نقطة بيلا نقطة الرجاء نقطة الجزيرة المطروحي صفر .

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