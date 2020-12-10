الامارات | بالفيديو.. هدف يهدي صلاح رقمين قياسيين.. وكلوب يطلق عليه وصفا خاصاً

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هدف يهدي صلاح رقمين قياسيين.. وكلوب يطلق عليه وصفا خاصاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتبر مدرب فريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب أن ما يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع "الريدز" شيء لا يصدق. وأطلق كلوب على صلاح وصفا خاصا نظير ما يقدمه مع الفريق، وقال في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة "الصن": صلاح لاعب استثنائي، هو قادر على تحطيم الأرقام واحدا تلو الآخر، وأعتقد أنه فخور جدا بما يقدمه لنا جميعا".

وحطم صلاح خلال مباراة ميتيلاند الدانماركي في ختام الدور الأول لدوري الأبطال، رقمين قياسيين أمس، الأول حين سجل الهدف الأسرع لليفربول في تاريخ الأبطال، وبالضبط بعد 55 ثانية، وكان الهدف غريبا للغاية، إذ في الأول ظهر أن زميله أوريغي يمرر الكرة له، فانطلق بسرعة دون الانتباه إلى الكرة خلفه، ومباشرة بعدها استعاد دفاع ليفربول الكرة، وتم تمريرها مجددا غلى صلاح الذي انطلق بسرعة، ورغم الاحتكاك مع مدافعي ميتيلاند، أودعها المرمى.

أما الرقم القياسي الثاني، فهو تسجيل صلاح 22 هدفا مع ليفربول في الأبطال، ليصبح الأكثر تهديفا في تاريخ النادي في المسابقة الأوروبية العريقة، ويتخطى بذلك أسطورة النادي ستيفن جيرار (21 هدفا). ولم يفوت جيرار المناسبة وعلق على ما قامه به صلاح، قائلا "أحب ذلك (مو)"، مبديا سعادته بما حققه النجم المصري حتى الآن مع ليفربول.

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