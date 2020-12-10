شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (3): ليلة الأرقام المميزة في «الاتحاد».. وبورتو في الوصافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي انتصاره الخامس في أخر جولات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن تغلب على مارسيليا الفرنسي بنتيجة 3-0.

ورفع مانشستر سيتي من رصيد نقاطه إلى 16 نقطة محققًا أفضل سجل نقاط لنادي إنجليزي في تاريخ مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، مناصفة مع أرسنال (موسم 2005/2006)، مانشستر يونايتد (2007/2008) وتوتنهام هوتسبيرز (2017/2018).

ولم يستقبل مانشستر سيتي أي أهداف في المباراة ليحافظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة على التوالي، ويصبح أول فريق إنجليزي لا يستقبل أي أهداف في 5 من مبارياته الـ 6 بمرحلة المجموعات في دوري الأبطال منذ مانشستر يونايتد في موسم 2010/2011.

وافتتح فيران توريس التسجيل في المباراة، مسجلًا هدفه الرابع في 5 مباريات مع مانشستر سيتي في دوري الأبطال هذا الموسم، وهو ضعف عدد الأهداف التي سجلها مع فالنسيا في المسابقة (سجل 2 في 9 مباريات).

ويعد هدف فيران توريس ضد مارسيليا هو الهدف رقم 1000 لمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، مع تسجيل الفريق لهذا العدد في 445 مباراة بمختلف البطولات منذ الانتقال لهذا الملعب في أغسطس 2003.

وعلى مستوى اللاعبين الإسبان، يعد راؤول جونزاليس (8 أهداف) هو أكثر من سجل أهداف في دوري الأبطال بعمر أقل من 21 عامًا، من فيران توريس (6، مناصفة مع سيسك فابريجاس).

وسجل سيرجيو أجويرو الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل أن يعزز رحيم سترلينج تقدم الفريق في النتيجة بهدف ثالث، ليتلقى مارسيليا هزيمته الخامسة في 6 مباريات هذا الموسم في دوري الأبطال، ويودع الفريق المسابقات الأوروبية مع تذيله جدول الترتيب، بجانب خسارته جميع المباريات الـ 8 الأخيرة التي لعبها خارج قواعده بدوري الأبطال.

وفي اليونان، حقق بورتو فوزًا خارج قواعده بنتيجة 2-0 على أوليمبياكوس، ليعزز النادي البرتغالي رصيد نقاطه إلى 13 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، في حين يتحول النادي اليوناني للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، وبأفضلية المواجهات المباشرة مع مارسيليا الفرنسي.