شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (2): بنزيما يحافظ على عادة الريال.. وكونتي يواصل الفشل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ ريال مدريد على عادته في مسابقة دوري الأبطال، ووصل إلى دور الـ 16 بالمسابقة خلال مشاركته رقم 25 على التوالي، وذلك بعد أن تغلب على بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في ختام مرحلة المجموعات بالمسابقة هذا الموسم.

وحقق ريال مدريد الفوز بنتيجة 2-0 ليضمن اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن النادي الألماني الذي ضمن الوصول للأدوار النهائية من المسابقة الأوروبية الكبرى للمرة الأولى على الإطلاق منذ بداية العمل بنظام دور المجموعات في المسابقة.

ولعب المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، دور البطولة في المباراة من خلال تسجيل هدفي فريقه في المباراة، ليقود فريقه للتأهل إلى الأدوار النهائية من المسابقة بعد أن كانوا مهددين بالفشل في ذلك بعد أن بدأوا الجولة الأخيرة وهم في المركز الثالث.

ورفع كريم بنزيما رصيد أهدافه في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال إلى 51 هدفًا، ليصبح خامس لاعب في تاريخ المسابقة سجل 50 هدفًا أو أكثر في مرحلة المجموعات، بعد ليونيل ميسي (71) وكريستيانو رونالدو (67) وراؤول جونزاليس (53) ورود فان نيستلروي (50).

وفي المباراة الأخرى من المجموعة، سقط إنتر ميلان في فخ التعادل السلبي على ملعبه ضد شاختار دونيتسك الأوكراني، ليغادر النادي الإيطالي المسابقات الأوروبية هذا الموسم مع احتلاله المركز الأخير في المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين سينتقل شاختار دونيتسك إلى مسابقة الدوري الأوروبي مع احتلال الفريق المركز الثالث في المجموعة برصيد 8 نقاط.

واحتل إنتر ميلان قاع ترتيب مجموعته في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ النادي، في حين استمر فشل المدرب أنطونيو كونتي أوروبيًا مع النادي، مع فشله في قيادة الفريق لأبعد من مرحلة المجموعات في المسابقة للموسم الثاني على التوالي.

وأوضحت الاحصائيات أن ثلاث من مشاركات فرق المدرب أنطونيو كونتي بدوري الأبطال (5) انتهت بمغادرة الفريق لمرحلة المجموعات (موسم 2013/2014 مع يوفنتوس، بجانب أخر موسمين مع إنتر ميلان).