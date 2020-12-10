شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى في الصين إلى 2023 بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الخميس، عن تأجيل بطولة العالم داخل القاعات في نانجينج بالصين مجددا إلى مارس 2023 بسبب وباء كورونا.

وكان من المقرر إقامة البطولة بين 13 و15 مارس هذا العام لكنها تأجلت لمدة 12 شهرا بسبب المخاوف المتعلقة بانتشار الفيروس في الصين.

وأضاف الاتحاد الدولي أن المنظمين اتفقوا على أن تستضيف نانجينج المنافسات بعد عام من بطولة العالم في بلجراد 2022.

وتابع في بيان «حفاظا على سلامة الرياضيين والمسؤولين يجب الأخذ في الاعتبار مخاطر استقبال مجموعة كبيرة من الأشخاص في بطولة وسط ظروف الوباء مع كامل الاحترام لسياسة الوقاية من الوباء في البلد المضيف».

وأوضح «موسم المنافسات داخل القاعات يندرج ضمن جدول ضيق ينتهي في مارس لذا لن يكون من الممكن تمديد البطولة إلى وقت لاحق بالعام».