شكرا لقرائتكم خبر عن صراع بين كبار تركيا على مصطفى محمد: شرط يحسم انتقاله إلى جالاتاسراي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قد يدخل نادي جالاتاسراي التركي في صراع مع مواطنه فنار بخشة على خدمات مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، مصطفى محمد، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشار موقع «فاناتيك» التركي إلى دخول نادي جالاتاسراي في دراسة الصفقات المطلوبة في يناير القادم في سرية كبيرة، فيما عرض على الإدارة اسم مصطفى محمد، لاعب نادي الزمالك.

ووضعت إدارة جالاتاسراي شرطًا وحيدًا من أجل الدخول في منافسة حقيقية مع فنار بخشة على توقيع اللاعب الدولي المصري، الذي ارتبط بالانتقال إلى «طيور الكناري الصفراء» خلال الأشهر الماضية. ويبقى الشرط الوحيد لدخول جالاتاسراي بقوة في الصفقة لحسمها هو «موافقة المدير الفني فاتح تريم على ضم مصطفى محمد».