محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين لليفربول بهدف واحد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





أصبح اللاعب المصري محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، مع إكمال الفريق الإنجليزي مشواره في دور المجموعات بالتعادل 1-1 مع ميتيلاند الدنماركي.

ودخل فريق المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة بعدما ضمن بالفعل التأهل إلى دور الـ16 متصدرا مجموعته.

وبدأ ليفربول المباراة على نحو مثالي، حيث تقدم صلاح للفريق الزائر بعد مرور 55 ثانية فقط من بداية المباراة.

وبهذا رفع صلاح رصيده من الأهداف في البطولة إلى 22، ليحطم الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد برصيد 21 هدفا.

كما أن هدف صلاح هو أسرع هدف يسجله ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وسنحت عدة فرص لليفربول لتعزيز النتيجة عبر دييغو جوتا وديفوك أوريغي. لكن حارس مرمى ميتيلاند تمكن من التصدي لتسديدتين من جوتا، بينما أهدر أوريغي تسديدة من على حافة منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، كثف ميتلاند الضغط على ليفربول، حيث اصطدمت تسديدة اللاعب إيفاندر دا سيلفا بالقائم، قبل أن يدرك الفريق الدنماركي التعادل عبر ركلة جزاء نفذها ألكسندر شولز.

وفي المجموعة نفسها، نجح فريق أتالانتا الإيطالي في خطف بطاقة التأهل الأخرى إلى دور الـ16، بعد الفوز بهدف على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، الذي اختتم مشواره في المركز الثالث.