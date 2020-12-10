باريس سان جرمان يحسم الصدارة بهاتريك نيمار ضد باشاك شهير

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باريس: تغلب باريس سان جرمان الفرنسي على ضيفه باشاك شهير التركي 5-1 بينها ثلاثية لنجمه البرازيلي نيمار في المباراة المُستكملة بينهما في الجولة السادسة والاخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم ليتصدر المجموعة الثامنة.

ورفع سان جرمان رصيده الى 12 نقطة متفوقًا بفارق المواجهتين المباشرتين على لايبزيغ الالماني صاحب المركز الثاني، في حين سيُكمل مانشستر يونايتد الانكليزي الثالث المشوار في مسابقة الدوري الاوروبي (ويوربا ليغ).

وتوقفت المباراة الثلاثاء عند الدقيقة 14 اثر انسحاب الفريق الضيف احتجاجًا على توجيه عبارة عنصرية للكاميروني بيار ويبو مساعد المدرب وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي عندما بدأ أعضاء الجهاز الفني يقولون "لقد قال زنجي" في اشارة إلى الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو الذي وجه كلامه إلى ويبو.

كما قام حكم المباراة الروماني أوفيدو هاتيغان بطرد ويبو ما أثار سخط لاعبي الفريق الضيف الذين خرجوا من الملعب ولم يعودوا اليه بعدما تمسكوا بضرورة استبعاد كولتسيكو، وهو موقف شاركه إياهم نجم سان جرمان كيليان مبابي بقوله "لا يمكننا أن نلعب بوجود حكم من هذا النوع".

واستؤنفت المباراة الاربعاء من حيث توقفت في الدقيقة 14 مع تغيير الطاقم التحكيمي بعد الضجة التي اثارتها تلك الحادثة، وارتدى لاعبو الفريقين وحكام المباراة، قمصانًا كتبت عليها عبارة "لا للعنصرية" وهو شعار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم خلال فترة التحمية.

ودخل فريق العاصمة المباراة مطمئنًا الى تأهله بعد فوز لايبزيغ على مانشستر يونايتد 3-2، لكنه لعب من اجل الفوز وتصدر المجموعة لتحاشي مواجهة الكبار في الدور التالي.

وكانت الفرصة الاولى لمبابي الذي انفرد بالمرمى التركي لكنه سدد الكرة فوق العارضة (18).

ونجح بطل فرنسا في افتتاح التسجيل عن طريق البرازيلي نيمار الذي تلقى كرة من لاعب الوسط الايطالي ماركو فيراتي على مشارف المنطقة فمرر الكرة بين ساقي المدافع كارلوس بونك من الرأس الاخضر وسدد بعيدًا عن متناول الحارس التركي في الزاوية البعيدة (21).

وسرعان ما اضاف نيمار الهدف الثاني بتمريرة امامية من مبابي فسددها داخل الشباك (38).

ولم يكن الفريق التركي ينهض من صدمة الهدف الثاني حتى احتسب الحكم ركلة جزاء لسان جرمان اثر اعاقة نيمار من قبل الحارس، فانبرى لها مبابي بنجاح (42).

ولم يسجل مبابي اي هدف في المسابقة القارية منذ عام تقريبًا وتحديدًا في مرمى غلطة سراي التركي في 11 كانون الاول/ديسمبر 2019، على الرغم من بلوغ فريقه المباراة النهائية الموسم الماضي وسقوطه امام بايرن ميونيخ الالماني صفر-1.

وبات مبابي ايضا بعمر 21 عاما و11 شهرا، اصغر لاعب يصل الى حاجز ال20 هدفا في دوري الابطال محطمًا الرقم القياسي السابق المسجل بإسم النجم الارجنتيني ليونيل ميسي (22 عاما و8 اشهر).

وحقق نيمار الهاتريك بعد تبادله الكرة مع الارجنتيني انخل دي ماريا ليطلق كرة قوية عجز عن التصدي لها الحارس التركي (48).

والهدف هو السادس لنيمار في خمس مباريات هذا الموسم في البطولة فتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع مهاجم يوفنتوس الاسباني الفارو موراتا، والرقم 41 له في 65 مباراة في المسابقة القارية.

ورد الفريق التركي بهدف شرفي عبر محمد توبال (57)، قبل ان تتلقى شباكه هدفًا خامسًا بعد لعبة مشتركة بين نيمار ودي ماريا الذي مرر كرة على طبق لمبابي ليتابعها داخل الشباك الخالية (62).

واهدر مبابي فرصة تسجيل الهاتريك بدوره عندما حاول تسديد الكرة من فوق الحارس المتقدم لكن الاخير فطن لمحاولته (72).