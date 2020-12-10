شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. جاريدو يعنف رمضان صبحى ويتهمه بالكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات وصعود منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف رمضان صبحى، لاعب بيراميدز، عن واقعة شهيرة حدثت بينه وبين الإسبانى خوان كارلوس جاريدو، المدير الفنى الأسبق للأهلى، بعدما قال فى تصريحات صحفية، "حدثت أزمة بينى وبين جاريدو عقب مباراة سيوى سبورت فى نهائى الكونفدرالية والتى فاز بها الأهلى ليحصد لقب الكونفدرالية عام 2014 لأول مرة فى تاريخ الأندية المصرية".

وأضاف رمضان صبحى، "عقب مباراة سيوى سبورت حصلنا على يوم راحة من التدريبات، وعندما عدت للتدريب كنت مازالت أشعر بآلام فى قدمى وقررت عدم خوض المران، وهو ما أغضب جاريدو ووقتها قال لى "أنت لاعب كسول وأصغر من يحتاج إلى راحة، وعليك أن تكون قادرا على التدريب كل يوم".

وتابع رمضان صبحى، "اتهمنى جاريدو بأننى أفعل شيئًا خاطئًا خارج الملعب، لكنى أكدت أن هذا أمر غير صحيح لأننى لم أفعل أى شىء خاطئ خارج الملعب ولكنه لم يصدقنى.. وقلت له يجب أن تثق بى".