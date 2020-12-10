شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد يؤكد تخطى الإسماعيلى شائعات تدمير النادى وحاجته لمساندة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن ناديه فى حالة استنفار وتركيز من أجل بداية موسم موفقة، داعياً الجميع للوقوف خلف الدراويش لأنه يحتاج تكاتف ودعم الكل، وقال علاء وحيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نواجه شائعات هدفها إبعاد الفريق عن تركيزه واستعداداته، بدأت بالتشكيك فى اللاعبين المنضمين حديثا ثم الحديث عن على رحيل الجهاز الفنى ورحيل نجوم الفريق، وامتدت إلى التشكيك فى قيد اللاعبين ومازالت تتواصل بالتهديد بخصم نقاط".

وأضاف علاء وحيد، "أؤكد أن هناك شفافية كاملة من النادى تجاه جماهيره ويتم الرد وعرض كل شىء بوضوح وصدق ولن نخفى شيئاً عن جماهيرنا، خاصة أن الإسماعيلى فى الطريق الصحيح وإدارة النادى لم تدخر أى جهد لردع أى خطر يهدد مسيرة الفريق الأول، والجميع يعمل من أجل غاية واحدة وهى إسعاد جماهير النادى الكبيرة".

وتابع المتحدث الإعلامى للإسماعيلى، "نتمنى من جماهير الإسماعيلى عدم الالتفات لبعض الأخبار التى تهدف لافقاد ثقة الجماهير بناديها، وأى حدث أو مستجد الموقع الرسمى وصفحه النادى الرسمية سيقوم كل منهما بالتوضيح بشفافية مطلقة، الإسماعيلى حالياً يحتاج لتشجيع الجهاز الفنى واللاعبين من الجميع ويثمن النادى مجهودات الجماهير المخلصة والتى أطلقت مبادرات للوقوف خلف النادى والابتعاد عن الخلافات والنادى مفتوح للجميع لتبادل الآراء والأفكار وما يصب فى مصلحه الاسماعيلي".

وضم الإسماعيلى 7 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولى أرى بابل والجزائرى رضوان شريفى والتونسى فخر الدين بن يوسف، بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكى السابق ومحمد عادل لاعب خط وسط الانتاج الحربى بالإضافة للتونسى مروان الصحراوى مدافع البنزرتى التونسى السابق واستعاد الدراويش جهود الحارس المخضرم محمد صبحى بجانب عودة شكرى نجيب من الإعارة.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير المقبل فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .