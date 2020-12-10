حسام وإبراهيم حسن يحصلان على جزء من مستحقاتهما لدى المصرى البورسعيدى اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل حسام وإبراهيم حسن على جزء من مستحقاتهما المالية لدى النادى المصرى البورسعيدى اليوم، بعد الاتفاق بين الطرفين على ذلك عقب تدخل بعض الوسطاء، خاصة أن التوأم كانا يملكان حق إيقاف قيد اللاعبين الجدد بالنادى البورسعيدى خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وبعد تدخل الوسطاء وافق التوأم على الحصول على جزء من مستحقاتهما المالية البالغة مليون جنيه من النادى المصرى اليوم على أن يحصلوا على الجزء المتبقى فى فبراير المقبل.

ويعانى المصرى البورسعيدى من أزمة مالية طاحنة جعلته يستغنى عن بعض اللاعبين من أجل المساهمة فى الصرف على باقى الفريق .

من ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفنى للمصرى البورسعيدى، بقيادة على ماهر، قائمة الفريق النهائية التى ستمثل أبناء المدينة الباسلة فى الدورى العام المقبل. وأعلن الموقع الرسمى للمصرى القائمة عبر صفحته الرسمية على تويتر، وجاءت على النحو التالى : حراسة المرمى أحمد مسعود – أحمد دعدور – عصام ثروت – محمد شحاته

خط الدفاع : علاء عطا – محمد صالح – حجاج عويس – محمد جابر – أحمد شديد قناوى – إسلام صلاح – كريم العراقى – محمود حمد – أحمد شوشة – معاذ أنور

خط الوسط : فريد شوقى – عمر كمال عبد الواحد – عمرو موسى – أحمد رفعت – مصطفى سلطان – إيزى إيميكا – إسلام عطية – محمد عنتر – حسن على – سعيدو صنبورى – إبراهيم سعيد – على حمدى

خط الهجوم : كازادى كاسونجو – أحمد جمعة – أوستن أموتو – جريندو عبد اللطيف – زياد فرج