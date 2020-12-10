كيف علقت صحف أوروبا على تحطيم صلاح رقم جيرارد بالأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سلطت الصحف الأوروبية، الضوء على هدف الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في شباك ميتييلاند الدنماركي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ونجح محمد صلاح أن يحقق العديد من الانجازات في مسيرته مع ليفربول، وحقق مختلف المسابقات الكبرى التي شارك بها أبرزها، دوري أبطال أوروبا، الدوري الانجليزي، وكأس العالم للأندية.

وسجل صلاح خلال مسيرته 22 هدفا مع ليفربول بدوري الأبطال، وهدفان مع بازل السويسري، وهدف وحيد بقميص روما الإيطالي.

بهذا الرقم، كسر صلاح عدد أهداف ستيفن جيرارد اسطورة ليفربول السابق والذي سجل 21 هدفًا لفريقه بدوري أبطال أوروبا.

من جانبه، أكد "مو" أنه يسعى لتسجيل المزيد من الأهداف من أجل توسيع الفجوة بينه وبين الآخرين.

وفيما يلي نستعرض أبرز ما قالته الصحف الأوروبية بعد تألق صلاح:

تيلجراف

محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية لليفربول

وقالت، إن ليفربول لم يكن يلعب من أجل سئ معين أمام ميتييلاند، فافريق الإنجليزي حجز بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16 لدوري الأبطال، كما حسم صدارة المجموعة الرابعة.

وأضافت أن ليفربول نجح في تحقيق أرقام جيدة خلال المباراة، أبرزها أن محمد صلاح أصبح هداف النادي في دوري أبطال أوروبا.

ميرور

صلاح يلمع

وقالت "ميرور": " حطم المصري الكرة في الشباك ليصبح هداف ليفربول التاريخي في دوري أبطال أوروبا."

وأضافت أن صلاح حطم رقمين قياسيين في مسيرة رائعة مع ليفربول، حيث سجل أسرع هدف للريدز في دوري أبطال أوروبا، كما أصبح الهداف التاريخل للفريق الإنجليزي بالبطولة ذاتها.

ديلي ميل

وقالت الصحيفة البريطانية أن صلاح لا يزال يتمتع بحضور ذهني ورغبة في ملاحقة الكرة وإلحاق أكبر قد من الصرر تجاه منافسيه.

وأضافت أن استمراره في تحطيم الأرقام القياسية في 3 مواسم ونصف أمر رائع.

مترو

صلاح يحطم رقم جيرارد

وقالت الصحيفة: "صلاح حفر اسمه بشكل كبير في تاريخ ليفربول لهدف الافتتاح في مباراة ميتييلاند الدنماركي".

وأضافت: "افتتح صلاح التسجيل في غضون 60 ثانية فقط، عندما استفاد من خطأ دفاعي للفريق الدنماركي ليسجل أول أهداف المباراة".