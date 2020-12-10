صلاح: أسعى لتسجيل المزيد من الأهداف لتوسيع الفجوة بيني وبين الآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، إنه يسعى لمواصلة تسجيل الأهداف لتوسيع الفجوة بينه وبين الآخرين، مضيفًا أن الشئ الأهم هو تسجيل الأهداف من أجل مساندة الفريق في الفوز وتحقيق الالقاب.

وسجل صلاح هدفًا قياسيًا أمس الأربعاء، ضد ميتييلاند الدنماركي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف صلاح في الثانية 55 من عمر المباراة، ليرفع رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا للرقم 22 ليتجاوز رقم ستيفن جيرارد أسطورة الريدز السابقة ويصبح الهداف التاريخي للنادي الإنجليزي.

وخلال تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول، قال صلاح: "بالتأكيد هو شعور رائع بالنسبة لي أن أصبح هداف الفريق بدوري أبطال أوروبا، الأمر يشعرني بالفخر".

وأضاف: "أحتاج لمواصلة السعي والاستمرار في تسجيل الأهداف لتوسيع الفجوة بيني وبين الآخرين".

وتابع "مو" حديثه: "لكن الأهم هو تسجيل الأهداف من أجل الفريق ومساعدته للفوز بالمباريات".

وواصل لاعب المنتخب المصري: "لقد كانت مباراة صعبة، ميتييلاند قدموا مباراة جيدة، سجلنا الهدف الأول مبكرًا لكنهم نجحوا في تسجيل التعادل".

وأتم صلاح: "الأهم أننا تأهلنا كأول المجموعة، وعلينا التعلم من أخطائنا".

جدير بالذكر أن ليفربول حسم صدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، واصطحب أتالانتا الإيطالي ثاني مجموعته إلى منافسات دور الـ16 لدوري الأبطال.