مدرب سموحة: فوزي الحناوي استلم ملابس الموسم الجديد قبل رحيله

نفى أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة الكلام الذى أطلقه فوزى الحناوى لاعب الفريق المنتقل إلى صفوف الاتحاد السكندرى عن عدم حصوله على ملابس الموسم الجديد من الجهاز الإدارى بسموحة وأكد أن اللاعب حصل على كل الملابس قبل تركه لمسعكر الفريق الذى أقيم فى القاهرة الفترة الماضية، ثم قام الإداريين بسحب أطقمالملابس منه عقب رحيله كما ان اللاعب كان موجودا فى تدريبات الإتحاد السكندرى منذ أكثر من 10 أيام.
وأضاف مدرب سموحة أن اللاعب وضع نفسه فى مشكلة حاليا بين ناديين كبار قبل ساعات قليلة من بدء الموسم الجديد بالتوقيع للناديين فى وقت واحد واعتقدأن مسؤلى سموحه سيتخذون الإجراءات القانونية للحفاظ على حق النادى وهذا أمر طبيعى فى هذه الحالات.
ووجه سامى الشكر إلى ادارة سموحة برئاسة المهندس فرج عامر على توفير العديد من الصفقات التى طلبها خلال الميركاتو الصيفى الماضى، مشيراً أن هناك صفقات جديدة سيتم مناقشتها مع الإدارة لتوفيرها فى الإنتقالات الشتوية القادمة.
وكان الحناوى قد وقع لصفوف زعيم الثغر على عقد لمدة 5سنوات، وهناك أزمة قوية حاليا بين سموحة والإتحاد بطلها الحناوى.
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