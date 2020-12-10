موسيمانى يحسم اختيار الجهاز الطبى الجديد للأهلي

يحسم بيتسو موسيمانى مدرب الأهلي، اختيار الجهاز الطبى للفريق الأحمر بعد رحيل الدكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبى للفريق للعمل فى الأهلى السعودى فى الفترة الأخيرة وتصعيد الدكتور أسامة مصطفى طبيب قطاع الناشئين.

ويسعى موسيمانى لإقناع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى باستقدام جهاز طبى أجنبى لتفادى مشكلة الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة وأثرت على عودتهم للمستطيل الأخضر.

فى المقابل، يظهر الفريق الأحمر بالقميص الجديد فى لقاء المقاصة بعد أن تم تصميم قميص جديد

من جانب الشركة الراعية للملابس بالقلعة الحمراء.

وتم الاتفاق على تغيير ألوان القمصان البديلة فى الأهلى إلى الأزرق والذهبى بناء على طلب الجهاز الفنى للفريق الأحمر بدلًا من اللون الفسدقى والأسود كما سيتم تصميم قمصان خاصة للفريق للظهور بمونديال كأس العالم للأندية تحمل النجمة التاسعة فى الفترة القادمة.

واستعاد الأهلي القوة الضاربة في لقاء مصر المقاصة المقرر يوم الأحد المقبل فى الجولة

الأولى للدورى الممتاز بعد تعافى الخماسى أحمد رمضان بيكهام ووليد سليمان ومحمد شريف والمالى أليو ديانج وأحمد ريان لاعبى الفريق.

واكتملت القوة الضاربة للأهلى فى مران الفريق الأحمر استعدادًا لخوض مباراة المقاصة، وعقد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى اجتماعًا مع لاعبى الفريق قبل لقاء المقاصة وطالبهم بغلق ملف الاحتفالات فى الفترة القادمة والتركيز الشديد من أجل تقديم بداية قوية فى المباريات الأولى واعتلاء الصدارة مبكرًا.

وحرص موسيمانى على مشاهدة اللقاءات الأخيرة للأهلى لتصحيح بعض الأمور الفنية وخاصة على المستوى الدفاعى كما شاهد مباريات المقاصة مع المدرب إيهاب جلال بالموسم الماضى للتعرف على طريقة لعبه.