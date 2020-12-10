الأهلى يستعيد القوة الضاربة أمام المقاصة

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القوة الضاربة في لقاء مصر المقاصة المقرر يوم الأحد المقبل فى الجولة الأولى للدورى الممتاز بعد تعافى الخماسى أحمد رمضان بيكهام ووليد سليمان ومحمد شريف والمالى أليو ديانج وأحمد ريان

لاعبى الفريق.

واكتملت القوة الضاربة للأهلى فى مران الفريق الأحمر استعدادًا لخوض مباراة المقاصة، وعقد الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى اجتماعًا مع لاعبى الفريق قبل لقاء المقاصة

وطالبهم بغلق ملف الاحتفالات فى الفترة القادمة والتركيز الشديد من أجل تقديم بداية قوية فى المباريات الأولى واعتلاء الصدارة مبكرًا.

وحرص موسيمانى على مشاهدة اللقاءات الأخيرة للأهلى لتصحيح بعض الأمور الفنية وخاصة على المستوى الدفاعى كما شاهد مباريات المقاصة مع المدرب إيهاب جلال بالموسم الماضى للتعرف على طريقة لعبه.