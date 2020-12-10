جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس، 10/12/2020، إذ تقام مبارتان في الدوري السعودي، كما ستكون هناك العديد من المواجهات في بطولة الدوري الأوروبي، ودوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا :

تنطلق مباراة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وبكين جوان الصيني في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 7

تنطلق مباراة فيسيل كوبي الياباني وسوون سامسونج بلووينجز الكوري الجنوبي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مبارايات الدوري الأوروبي :

مباراة يونج بويز السويسري وكلوج الروماني ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 12 EN.

مباراة سسكا صوفيا البلغاري وروما الإيطالي ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 4.

مباراة أرسنال الإنجليزي ودوندالك الأيرلندي ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 2.

مباراة رابيد فيينا النمساوي ومولده النرويجي ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 8.

مباراة باير ليفركوزن الألماني وسلافيا براج التشيكي ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 5.

مباراة بي إس في آيندهوفن الهولندي واومونيا نيقوسيا القبرصي ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 9.

مباراة مباراة باوك سالونيكا اليوناني وغرناطة الإسباني ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 3.

مباراة نابولي الإيطالي وريال سوسيداد الإسباني ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1.

مباراة ريجيكا الكرواتي وإي زد آلكمار الهولندي ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 10.

مباراة ستاندر دو لياج البلجيكي وبنفيكا البرتغالي ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 7.

مباراة ليخ بوزنان البولندي وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6.

وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام

الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة سيلتك الاسكتلندي وليل الفرنسي ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة .beIN Sports HD 6.

مباراة ميلان الإيطالي وسبارتا براج التشيكي ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة .beIN Sports HD 4.

مباراة سبورتينج براجا البرتغالي وزوريا لوهانسك الأوكراني ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 10.

مباراة ليستر سيتي الإنجليزي وآيك أثينا اليوناني ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 2.

مباراة هوفنهايم الألماني وجينت البلجيكي ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 5.

مباراة سلوفان ليبيرتش التشيكي وسرفينا زفيزدا الصربي ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 9.

مباراة توتنهام هوتسبير الإنجليزي ورويال انتويرب البلجيكي وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

مباراة لودوجوريتس رازجراد البلغاري ولاسك لينز النمساوي ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 12 EN.

مباراة دينامو زغرب الكرواتي وسسكا موسكو الروسي ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 8.

مباراة وولفسبيرجر النمساوي وفينورد روتردام الهولندي ستكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 7.

وتنطلق جميع المباريات المذكورة في تمام

الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.