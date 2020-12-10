ختام النسخة الثالثة لمهرجان التميز الرياضي بجامعة الفيوم

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان التميز الرياضي بجامعة الفيون تحت شعار (لا للتعصب.. مصر أولا) والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالتعاون مع الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة خلال الفترة من ٦ الى ٨ ديسمبر ٢٠٢٠م.

شهد حفل الافتتاح الدكتو/ خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون

التعليم والطلاب وأحمد عبدربه مدير عام النشاط الطلابى بوزارة الشباب والرياضة ومحمد عبد السميع مدير ادارة الجامعات وعدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات بمشاركة ١٦٠٠ طالب وطالبة فى العاب خماسي كرة القدم، كرة طائرة، كرة اليد، تنس طاولة، كرة السرعة.

وقد اسفرت نتائج كرة القدم عن فوز كلية

التربية الرياضية بالمركز الاول فى منافسات البنين والبنات، وحصول كلية الخدمة الاجتماعية والصيدلة على المركزين الثانى والثالث فى البنين، وكلية السياحة والطفولة المبكرة علىىالمركزين الثانى والثالث بنات.

وفى منافسات كرة اليد بنين فاز بالمراكز الثلاثة الاولى كليات التربية الرياضية والهندسة والطب، وفى منافسات البنات فازت كليات الطفولة المبكرة والتربية والسياحة.

وفى منافسات الكرة الطائرة فازت كلية التربية الرياضية بالمركز الاول والتربية بالمركز الثانى والسياحةالمركز الثالث وفى منافسات البنات احرز المراكز الثلاثة الاولى التربية الرياضية والتربية والاثار.