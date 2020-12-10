شكرا لقرائتكم خبر عن «القحطاني» يفتح النار على تقنية «الفار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد ياسر القحطاني، قائد الهلال والمنتخب السعودي السابق، فكرة حكم الفيديو المساعد «VAR»، مؤكداً أنه يقتل جماليات كرة القدم ويقلل من متعتها خلال الفترة الأخيرة.

وقال «القحطاني»، عبر حسابه على «سناب شات»: «حكام الساحة أصبحوا يعتمدون على غرفة VAR بشكل مبالغ فيه، لدرجة أنهم لا يتخذون أي قرار حاسم إلا بالعودة إلى الفيديو المساعد أولًا».

وأكمل المهاجم الدولي السابق حديثه: «لم يعد يحتفل أحد بالهدف إلا بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد، مما قلل كثيراً من حماس الكرة مقارنة بالسابق».

وانتقد «القحطاني» بشكل واضح عملية تواكل الحكام على غرفة الفيديو بشكل مبالغ فيه، مطالبًا بتحديد مرتين لكل فريق من أجل الاستعانة بتقنية VAR خلال المباراة، بدلًا من إضاعة الوقت وقتل المباراة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأخطاء حاضرة من الجميع، سواء حكام الفار أو الأجانب أو السعوديون، لذلك يجب إعطاء الثقة للحكم المحلي لأن الأجنبي أيضًا حصل على الفرصة مرارًا وتكرارًا.