شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح دورة «تزلج اختراق الضاحية».. والمطالبة بدورات في باقي الرياضات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حققت الدورة التدريبية الإقليمية الأولى لرياضة تزلج اختراق الضاحية، التي أقيمت برعاية الرئاسة الإقليمية وبتنظيم إماراتى، واختتمت أعمالها بمشاركة 150 مدربًا ومدربة من 8 دول عربية هي: مصر، الأردن، تونس، المغرب، عمان، لبنان، السودان، بالإضافة إلى الإمارات الدولة المنظمة على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية zoom، والتي استمرت أربعة أيام قام خلالها الخبير العالمى الهولندي اد بيترسون بإلقاء مجموعة من المحاضرات الأساسية المهمة، خاصة أنها ولأول مرة تدخل هذه الرياضة برامج المنطقة من بين السبع رياضات الشتوية التي يضمها الأولمبياد الخاص في ألعابه الشتوية.

وحث المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمى، بضرورة زيادة عدد الرياضات الشتوية من أجل مشاركة برامج المنطقة في الألعاب العالمية الشتوية، خاصة أن الألعاب العالمية القادمة التي تستضيفها قازان الروسية في الفترة من 22 وحتى 28 يناير 2022 تشهد مشاركة 15 دولة من دول المنطقة يشاركون في ثلاث رياضات فقط.

وصرح د. عماد محيي الدين، مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية، بأن تلك الدورة حققت نجاحا باهرا، وجاءت من أولى توصيات المدربين المشاركين ضرورة إقامة دورات مماثلة لباقي الرياضات الشتوية، حيث يوضع في الاعتبار خلال وضع خطة دورات 2021 إقامة دورات تدريبية في باقى الرياضات الشتوية، سواء على المنصة الافتراضية، أو دورات حية إذا ما سمحت الظروف لذلك بسبب جائحة كورونا، وتوفير الأدوات الخاصة بتلك الرياضة من زلاجات وعصى.

كانت الدورة قد شهدت في اليومين الأخيرين مجموعة من المحاضرات المهمة التي تناولت عملية التقسيم التي تسبق انطلاق المسابقات الرسمية، وأبرز المشكلات التي تشهدها، وكيفية تعليم المهارات الأساسية لتلك الرياضة الجديدة والتي شهدت تفاعلا واستجابة كبيرة من جميع المدربين المشاركين، وجاءت مطالبتهم بضرورة إقامة دورة تدريبية متقدمة في تلك الدورات، بالإضافة إلى دورات أساسية في باقي الرياضات الشتوية الجديدة.