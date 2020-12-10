شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل استعداده لمواجهة الجزيرة بدوري كرة السلة «سيدات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل فريق سيدات كرة السلة بالنادي الأهلى الاستعداد بشكل قوي لمواجهة الجزيرة، ضمن منافسات دور الثمانية في بطولة دوري المرتبط، والمقرر لها الإثنين المقبل، في صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

وقال علي هاشم، المدير الفني لفريق سيدات الأهلي، إن الفريق يتدرب بشكل يومي استعدادًا لمواجهة الجزيرة.

وأوضح أن الجزيرة فريق مميز، والمباراة لن تكون سهلة، معربًا عن أمله في جاهزية جميع لاعبات الفريق لتلك المباراة، التي من المقرر أن تقام بنظام الذهاب والعودة.

وكشف عن أن الفريق سيفتقر إلى جهود الثنائي رنا نبيل وفريدة وائل، اللتين تخضعان لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، قبل العودة مجددًا إلى التدريبات الجماعية.