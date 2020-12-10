شكرا لقرائتكم شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد بسام وأخر تطورات صفقة سيرينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى الإعلامى أحمد شوبير وجود مفاوضات بين الأهلى وبين محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش فى الموسم الحالى ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" إذا شارك سيرينو مع صن دوانز فى الدور التمهيدى لدوري الأبطال الأفريقى سوف يستبعده الأهلى تماماً من حساباته فى الميركاتو الشتوى لصعوبة قيده فى قائمة الفريق الأحمر طالما شارك مع فريقه".

ويضيف شوبير:" رئيس صن دوانز ملياردير ومش فارق معاه الفلوس ومتمسك بلاعبه إلا إذا دفع الاهلى 5 مليون دولار والاهلى رافض المبلغ ده".

وأردف شوبير:"انا معجب بمحمد بسام حارس طلائع الجيش سواء لاخلاقياته أو مستواه الفنى أو حتى زى أغلب تعاطفاً معاه عشان موضوع والدته بس الناس بتقول أنه جاى الأهلى وده صعب ، القيد انتهى والطلائع سجله وعارف إنه مكمل معاه والأهلى نفى أكثر من مرة أنه دخل فى مفاوضات مع بسام رغم الاقتناع بقدراته ".

وعن الزمالك قال شوبير:" الدنيا بدأت تتظبط ولازم يكون فى توزيع للصلاحيات عشان كل واحد يعرف دوره ويقوم بيه وبكرر كل ما قل عدد الناس سوف تزيد الانجازات ، ولازم تكون أهم حاجة حالياً هى الانتخابات عشان الناس تعرف أولها من أخرها".

يواصل فريق الكرة بالاهلي تدريباته اليومية إستعداداً لمباراة المقاصة بوم الأحد المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز وإستعاد الأهلي خلال الأيام الماضية رباعي الفريق الذي كان مُصاب بكورونا وهم ، أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام ووليد سليمان وديانج بعدما غاب الرباعي عن تدريبات الفريق ومبارياته الماضية قبل أن يتماثل للشفاء من الفيروس ويشارك في التدريبات ويصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات حسب رؤية الجهاز الفني.