شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يقرر إعطاء الأندية مهلة حتى يوم 20 يناير لإبرام عقود السيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى إعطاء الأندية مهلة حتى يوم 20 يناير القادم لأبرام عقود للاعبات فى الموسم الجديد ، مع اخطار الأندية بحق اللاعبات فى التعاقد مع اى نادٍ اخر فى حالة عدم إبرام عقود ، كما قررت اللجنة إجراء تعديلات تنظيمية فى الموسم الجديد 2020 / 2021 فيما يخص الأندية وعقود اللاعبات، حيث ألزمت اللجنة كل نادٍ بتحرير عقود لجميع أندية الممتاز للسيدات القسم الأول بحيث يكون للاعبة التى أمضت مدة لا تقل عن 4 سنوات بالمراحل السنية ما قبل الدرجة الأولى بتعيين توقيعها مدة لا تقل عن موسمين "حق رعاية" ولا يجوز للنادى تجزئة المدة.

وتقررعلى اللاعبة الدولية المحدد لها عقد مرحلتى الناشئات والشابات عدم الإنتقال لأى نادٍ آخر بانتهاء مدة العقد، بينما لاعبة الدرجة الأولى تنتقل بانتهاء مدة العقد ، مع تحديد رسوم 300 جنية للعقد عن كل موسم.

فيما تقرر السماح بانتقال أى لاعب أو لاعبة فى مراحل الناشئين والناشئات والشباب والشابات بين المحافظات دون استغناء ما عدا محافظتى القاهرة والجيزة.

ومن ناحية أخرى ،كشف أيمن غزلان، القائم بأعمال المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة وعضو اللجنة المؤقتة، عن إرسال خطاب الاتحاد الأفريقى الخاص بتجميد الثنائى المرشحين "شريف الشمرلى وهويدا مندى" للانتخابات المقبلة إلى اللجنة الأولمبية لإخطارها.

وقال غزلان، إن خطاب الاتحاد الأفريقى تضمن تجميد الرباعى عمرو علوانى رئيس الإتحاد الأفريقى السابق وهويدا مندى المدير التنفيذى للاتحاد الأفريقى السابقة ومحمد مصطفى المدير المالى وشريف الشمرلى رئيس لجنة المدربين السابق بالاتحاد الأفريقى، لحين استكمال مراسم التسليم والتسلم للمغربية بشرى حجيج رئيس الاتحاد الأفريقى الجديد .

وأشار غزلان إلى أنه ورد إلى الاتحاد المصرى للكرة الطائرة خطاب رسمى من الاتحاد الأفريقى الجديد الذى تم انتخابه فى شهر أكتوبر الماضى برئاسة المغربية / بشرى حجيج، يخطر فيه الاتحاد المصرى بأن أربعة اعضاء بالاتحاد الأفريقى السابق من المصريين و هم، الدكتور / عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى السابق و السيدة / هويدا مندى المدير التنفيذى السابق و الاستاذ / شريف الشمرلى رئيس اللجنة الفنية للمدربين و الاستاذ/ محمد مصطفى المدير المالى لن يكون لهم الحق فى المشاركة فى اى نشاطات تتبع الاتحاد الأفريقى أو تقلد مناصب فى أى اتحادات وطنية أعضاء بالاتحاد الأفريقى و ذلك إلى حين استكمال عملية التسليم و التسلم للاتحاد المنتخب و التصديق على ذلك و على ميزانية الأعوام من 2017 الى 2020 من قبل الجمعية العمومية الخاصة للاتحاد الأفريقى التى ستعقد فى شهر فبراير 2021 القادم