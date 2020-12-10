شكرا لقرائتكم الأهلى يتلقى عرضا لضم النجم عمر السومة في الشتاء مجانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادي الأهلي عرضا عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لضم النجم والهداف السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة بعد انتهاء عقده مع الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويحاول مسئولو اهلي جدة تجديد عقد اللاعب الذي يعد واحد من اهم اعمدة الفريق الأساسية الا ان اللاعب تلقى العديد من العروض للرحيل في الوقت الذي من المتوقع ان ينضم الأهلي لكتيبة الأندية الراغبة في استطلاع طلبات السومة بعد ترشيحه لضمه وتدعيم الهجوم الأحمر في الشتاء.

ووضع مسئولو النادي الأهلي بديلين لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حال فشل التعاقد مع الأورجوياني جاستن سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب افريقي، ووضعت إدارة الأهلي لابا كودجا مهاجم العين الإماراتي ووالتر بواليا هداف الجونة كأفضل بديلين حال عدم النجاح في انهاء صفقة سيرينو الذي يعد المطلوب رقم واحد من الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قبل ان ينضم عمر السومة للخيارات الحمراء.

ويتصدر ملف المهاجم الجديد مناقشات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مع لجنة التخطيط بناديه في ظل وجود رغبة بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديدن ولازالت مفاوضات الأهلى من الأورجوانى جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي مستمرة رغم غلق باب القيد المحلى، وتُخطط إدارة الأهلى لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوى المقبل، المقرر انطلاقه نهاية شهر يناير المقبل ومن ثم قيده فى أفريقيا ليستطيع المشاركة مع الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية باليابان المقرر اقامته في الفترة من 1 فبراير إلى 11 فبراير المقبل.

وتوصل الأهلى لاتفاق مع سيرينو ووكيله وكذلك مع ناديه صن داونز، والذي رفض بيع اللاعب للأهلي خلال فترة الانتقالات المنقضية بسبب الحاجة لخدماته من ناحية ولعدم التوصل لاتفاق مادي وقتها من ناحية أخرىن حيث أشترط صن داونز الحصول على 5 ملايين دولار لبيع اللاع في الوقت الذي عرضت الإدارة الحمراء 2 مليون دولار فقط.