شكرا لقرائتكم منتخب مصر السادس أفريقيا و49 عالميا في تصنيف فيفا لشهر ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، تصنيفات المنتخبات عن شهر ديسمبر اليوم، الخميس، وجاء فيه منتخب مصر في المركز الـ49 عالميًا والسادس أفريقيا وهو نفس المركز الذى حصل عليه في شهر نوفمبر الماضي بعد خوض مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا والفوز على توجو ذهابا وإيابا.

وجاء تصنيف أفريقيا كالتالي..

السنغال الأول أفريقيا و20 عالميا

تونس الثاني أفريقيا و26 عالميا

الجزائر الثالث أفريقيا و31 عالميا

المغرب الرابع أفريقيا و35 عالميا

نيجيريا الخامس أفريقيا و35 عالميا

مصر السادس أفريقيا و49 عالميا

الكاميرون السابع أفريقيا و50 عالميا

غانا الثامن أفريقيا و52 عالميا

مالي التاسع أفريقيا و57 عالميا

بوركينا فاسو العاشر أفريقيا و58 عالميا

واحتفظ منتخب بلجيكا بصدارة التصنيف العالمى كما هو الحال في شهر نوفمبر ولم تشهد كل المراكز أي تغيير، حيث حل المنتخب الفرنسي ثانيا، يليه كل من البرازيل وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين وأوروجواي والمكسيك وإيطاليا.

وعلى صعيد عرب آسيا جاء منتخب قطر في المركز 58 بعد تقدمه مركزا وحيدا هذا الشهر ويليه السعودية في المركز 67 والعراق في المركز 69 والإمارات في المركز 74.