شكرا لقرائتكم أحمد شوبير ينتقد تخبط الكاف بسبب السوبر الأفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد الاعلامى أحمد شوبير، الاتحاد الأفريقى الكاف بسبب ماوصفه بالتخبط الذى يعيشه الكاف حالياً، مؤكداً أن الأندية المصرية قوة لايستهان بها للبطولات الافريقية وأن الأهلى هو سبب إقرار مكافأت لبطولات الكاف ، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :" لم أري فى حياتى تخبط فى الكاف مثل الان ، قالوا السوبر 3 سنين فى الدوحة لم نعترض وراح الزمالك ولعب وكسب ، رجعوا طلبوا من مصر إقامة البطولة هنا ووافقنا وقالوا قبل يوم 18 ديسمبر قولنا ماشى رجعوا قالى اصل هنجتمع انهارده ونقرر مكان السوبر فين".

ويضيف شوبير:" مش فارق مع أى فريق فى مصر نلعب فين بس فارق أوى اننا شايفين تخبط ليس له أى داع ، الاندية المصرية قوة لايستهان بها للبطولات الافريقية وعلى مسئوليتى نسب مشاهدة أى بطولة أفريقية فيها الاهلى والزمالك تختلف تماماً عن اى بطولة من غيرهم ، نحن نتحدث عن 100 مليون مصرى عاشق للكرة ومحب للأهلى والزمالك".

وأكمل شوبير:" الكاف بيقول هيرفع مكافأت الفوز بدوري الابطال الافريقى لـ 4 مليون دولار بدلا من 2.5 وكذلك الوصيف والكونفدرالية ، وهو قرار متميز لان الاهلى صرف فلوس كتير أوى سواء طيارات خاصة عشان كورونا أو معسكرات".

وتابع شوبير:" 100 الف دولار مكافأة بطل السوبر الافريقى قليلة جدا ولازم تزيد ، حينما انسحب الاهلى وعوقب بالاستبعاد موسمين رفض العودة طالما يلعب بدون مكافأة مالية وتوجه للبطولة العربية ليقرر الكاف وقتها وضع مكافأة للفائز لإغراء الاهلى الذى عاد فى 97 وشارك وفاز بالالقاب الافريقية بعد ابتعاد 4 أعوام ، إذن الكاف يعلم قوة الاهلى والزمالك والاندية المصرية عامة وتأثيرها على بطولاته".

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا مهما، اليوم الخميس، للتصديق على عدة قرارات تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة واعتماد قرارت جديدة أبرزها مكان وموعد مباراة السوبر بين الأهلى حامل لقب دورى أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربى حامل لقب الكونفدرالية، كما ستعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة عبر الفيديو وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.