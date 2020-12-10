شكرا لقرائتكم موسيمانى يدرس الدفع بالصفقات الجديدة في تشكيل الأهلى أمام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد تشكيل الأهلى خلال الفترة المقبلة عدة تغييرات فنية من خلال دخول أكثر من لاعب حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى خاصة فى ظل التدعيمات التى قام بها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة التى تم إغلاقها فى السادس من ديسمبر الجارى.

وتعاقد الأهلى مع أحمد رمضان بيكهام من دجلة والمغربى بدر بانون من الرجاء المغربى وطاهر محمد طاهر منالمقاولون بجانب عودة الخماسى المُعار صلاح حسن وناصر ماهر (سموحة) وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان (الجونة) ومحمد شريف (إنبي).

ويدرس موسيمانى خلال الفترة الحالية الدفع بكل من طاهر طاهر ومحمد شريف وبدر بانون فى التشكيل الأساسى للفريق خلال الفترة المقبلة التى ستشهد إرتباطات قوية وكثيرة محلياً وأفريقياً حيث يستهل الأهلى بطولة الدورى الممتاز التى يحمل الأحمر لقبها يوم الأحد المقبل أمام مصر المقاصة كما يستهل بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها أيضاً بمواجهة سيدنيدب بطل النيجر أحد يومى 22 أو 23 ديسمبر الجارى خارج الديار فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى ابطال أفريقيا فضلاً عن بطولة السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان المغربى يوم 18 الشهر الجارى كما هو مُقترح حتى الأن.

وشهدت الأيام والتدريبات الماضية مناقشات داخل الجهاز الفنى حول إجراء عدة تغييرات فى الفترة المقبلة خاصة مع حالة الإجهاد التى عانى منها أكثر من لاعب بالفريق أمثال أجاى وقفشة ومروان محسن وياسر ابراهيم لذا يرغب موسيمانى فى الدفع بكلاً من طاهرطاهر وبدر بانون وصلاح محسن ومعهم كهربا المُنضم للفريق فى يناير الماضى خاصة وشارك الثنائى بدر بانون وطاهر طاهر فى نهائى الكأس مؤخراً أمام طلائع الجيش الذى فاز به الأهلى بركلات الجزاء.