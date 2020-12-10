شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسدد مستحقات اللاعبين اليوم بعد انتعاش الخزينة بـ 40 مليون جنيه من الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة من الموسم الماضي ومقدم عقود الموسم الجديد خلال الساعات المقبلة ، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي بمبلغ 40 مليون جنيه من شركة بريزنتيشن الراعية للنادي تمثل مقدم رعاية النادي للموسم الجديد.

وكانت إدارة الكرة برئاسة أشرف قاسم المشرف علي قطاع الكرة بالزمالك وعبد الحليم علي مدير الكرة قد وعدا لاعبي الفريق بصرف متأخراتهم خلال الأسبوع الجارى، وهو ما سيتم تنفيذه بعد انتعاش خزينة النادي بمبلع الرعاية.

من ناحية أخرى اقتربت مباراتي الزمالك وفريق الغزالة التشادي في دوري ابطال أفريقيا من اقامتهما في مصر ، حيث يعاني فريق الغزالة من أزمة مالية تمنعه من استضافة الزمالك، لذا فان مسئولي الزمالك توصلوا لاتفاق مع مسئولي الفريق التشادي علي خوض المباراتين في مصر، وسيتم اخطار الاتحاد الافريقي " كاف " لاعتماد مكان وموعد المباراتين رسميا خلال ساعات.

في سياق مختلف وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا للمدافع محمد عبدالغني، وذلك على هامش المران أمس بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وفضل الجهاز الفني اكتفاء اللاعب بهذا البرنامج خلال المران ، لرفع معدل اللياقة لديه، كذلك آداء بعض التدريبات التأهيلية والبدنية بجيمانيزيوم النادي، ومن المقرر أن ينتظم عبدالغني بشكل طبيعي مع زملائه اليوم ، في التدريبات الجماعية.

كما انتظم محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية بملعب عبداللطيف أبورجيلة، جاء ذلك عقب حصوله على راحة خلال التدريبات السابقة بقرار من باتشيكو المدير الفني للفريق، وظهر اللاعب بشكل قوي وجاهزية فنية، استعدادا للفترة المقبلة.